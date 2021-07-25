Belçika'yı 10 gün sonra yine sel vurdu

İHA

Belçika'da 10 gün önce şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, ülkeyi ikinci kez sel vurdu.

Valonya bölgesindeki Dinant kentinde meydana gelen selde çok sayıda araç suya kapılırken, ev, iş yerleri, yollar ve tren istasyonları da sular altında kaldı. Belediye Başkan Yardımcısı Robert Closset, geçtiğimiz haftadan daha kötü olarak nitelendirdiği sel baskınlarıyla mücadele etmek için itfaiyecilerin görevlendirildiğini belirtti.

Namur kentinde de benzer manzaralar kaydedilirken, toprak kayması meydana geldi. İki kentte de şu an kadar can kaybı bildirilmedi.