Sel ve heyelanın yaşandığı Rize'de psikososyal destek ekipleri sahada

Bakan Yanık, Twitter hesabından Rize'deki sel ve heyelana ilişkin paylaşımda bulundu.

Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yanık, "Psikososyal destek ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Selden etkilenen hanelere her türlü desteğe hazırız. Tüm Rize halkına geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.