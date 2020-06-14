Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz( Kahramanmaraş hariç),İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Elazığ, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Uşak, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Çankırı, Ankara’nın kuzey ve doğusu ile Kırıkkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Uşak, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Çankırı, Ankara’nın kuzey ve doğusu ile Kırıkkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile yağış alan yerlerde yağış anında batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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