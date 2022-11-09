Sel sularında kayboluyordu

İHA

Filistin’in Gazze kentinde dün etkili olan sağanak yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Kentte bir çocuk sel sularına kapıldı. Yol kenarındaki aracıyla ilgilendiği sırada sel sularına kapılan çocuğu gören bir kişi ise, hiç düşünmeden suya atlayarak çocuğu son anda kurtardı. Olay anı ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Gazze’de dün yaşanan sel ve su baskınlarında ölen ya da yaralanan olmadığı sadece maddi zarar meydana geldiği aktarıldı.