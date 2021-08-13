TFF'den yapılan açıklamada, "Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimiz başta olmak üzere Karadeniz bölgemizde meydana gelen sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına, 13-16 Ağustos tarihlerinde Süper Lig ve TFF 1. Lig'de oynanacak tüm müsabakalar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilenirken selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri de iletildi.