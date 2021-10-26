Sel faciasında arama çalışmaları Gürcistan’a uzandı!

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde onlarca vatandaş hayatını kaybetti, çok sayıda iş yeri ve ev zarar gördü. Faciada kaybolan Kastamonu’dan 9 ve Sinop’tan da 6 vatandaştan ise aylardır haber alınamıyor.
İHA'da yer alan habere göre 15 kişinin bulunmasına yönelik arama çalışmaları, toplam 204 personelin katılımı ile hem karadan ve hem de denizden sürdürülüyor. Bu kapsamda ekipler, sel sularının geldiği Ezine Çayı’nın denize döküldüğü yer ile sahil şeridi ve su altında arama çalışmaları yapıyor.
ÇALIŞMALAR GÜRCİSTAN'A KADAR GENİŞLETİLDİ
Kayıp vatandaşların bulunabilmesi için Samsun’a kadar olan arama ve tarama ağındaki çalışmalar, Gürcistan sınırına kadar genişletildi. Karadeniz sahil şeridi boyunca ekipler, tüm imkanlarını seferber ederek, kayıp vatandaşları bulmak için aralıksız çalışmalarını devam ettiriyor. Arama çalışmalarına kadavra köpekleriyle de destek veriliyor.
SU ALTI GÖRÜNTÜLEME CİHAZI KULLANILIYOR
Karadan sondalama yöntemiyle süren çalışmalarda her nokta dikkatli şekilde aranırken, denizde de su altı görüntüleme cihazı kullanılıyor. Su altı görüntüleme cihazı aracılığıyla deniz içerisinde şüpheli noktalar tespit edilerek dalgıçlarla taranıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, hava ve deniz şartları dikkate alınarak akşam saatlerine kadar devam ediyor.
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