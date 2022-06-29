Sel bölgelerine yardım ödenekleri gönderildi

Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki sağanak yağışların ardından meydana gelen sel baskınlarının bölgeye verdiği maddi hasarların telafi edilmesi için düğmeye basıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamada selden zarar gören bölgelere yapılan yardımlar hakkında bilgi verildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
26.06.2022 tarihinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı Karadeniz Bölgesi için
yapılan çok kuvvetli yağış uyarısının ardından, bölgeye ülke genelinden ekipler yönlendirilmiş
ve teyakkuza geçilmiştir.
26-27 Haziran tarihlerindeki 24 saat içerisinde Kastamonu’nun İnebolu ilçesine 159.5 kg/m2,
Bartın Erit beldesine 117.5 kg/m2, Düzce Yığılca’ya 104.8 kg/m2, Sinop Ayancık’a 94.2 kg/m2,
Zonguldak Devrek’e 84.2 kg/m2 ve Samsun Yakakent’e 89.6 kg/m2 yağış düşmüştür
Meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle, Düzce Üçköprü Mevkii’nde 1 kişi, Kastamonu
Küre İlçesi İkizciler Köyü Mevkiinde 1 kişi olmak üzere 2 vatandaşımızın kayıp olduğu bilgisi
alınmış olup, arama çalışmalarına aralıksız devam edilmektedir.
26 – 27 Haziran tarihlerinde Kırmızı Uyarı verilen 6 ilde (Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük,
Kastamonu, Sinop) toplam 13 İl AFAD Müdürlüğü’nden ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan
görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen 6.003 personel, 1.770 araç/ekipman ve 5
helikopter bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılara göre 30.06.2022 tarihi için Ankara,
Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce illerine sarı uyarı (toplam 8 il)
verilmiştir
ERKEN UYARI SİSTEMİ (SMS VE CMAS) BİLDİRİMLERİ
Aşırı yağışlardan etkilenebilecek 7 ildeki vatandaşlarımıza dikkatli olmaları, güvenli alanlara
intikal etmeleri ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda turuncu tehlike bildirimi için
SMS, kırmızı tehlike bildirimi için CMAS (hücresel bilgi mesajı) gönderilmiştir.
MÜDAHALE ÇALIŞMALARI
26-27 Haziran 2022 tarihlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine Bartın’dan 1.325, Kastamonu’dan
368, Düzce’den 530, Karabük’ten 87, Zonguldak’tan 407, Sinop’tan 16 olmak üzere 6 ilimize
toplam 2.733 vaka ihbarı yapılmıştır. Yapılan vaka ihbarlarına seri şekilde müdahale edilmiştir.
Aşırı yağış ve selden etkilenen bölgelerdeki destek çalışmalarında görev almak üzere Konya,
Yalova, Çankırı ve Tokat’tan toplamda 160 kişilik Yerel Destek Ekibi bölgede
görevlendirilmişti.
Bartın’da yürütülen çalışmalara destek vermek üzere Kırşehir, Ankara ve Bartın’dan toplam 38
Destek AFAD Gönüllüsü bölgedeki çalışmalara katılım sağlamaktadır.
Bartın Kozcağız Belediyesi Boğazköy ve Bakioğlu köylerinde hasar gören köprülerin yerine
kurulmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait 2 adet seyyar köprü bölgeye sevk edilmiştir.
Keşif ekiplerinin bölgeye ulaşması akabinde kurulum çalışmaları başlamıştır. Samsun’dan Kastamonu’ya, Sakarya’dan Düzce’ye olmak üzere toplam 2 adet mobil koordinasyon tırı bölgeye sevk edilmişti.
YARDIM ÖDENEKLERİ
Zonguldak, Kastamonu, Bartın, Sinop, Düzce ve Karabük illerine; AFAD Acil Yardım
Ödeneğinden 13.900.000 TL, AFAD Yardım Kampanyasından 4.000.000 TL, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’ndan 3.000.000 TL ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
İLBANK’tan 26.250.000 TL olmak üzere toplam 47.150.000 TL ödenek gönderilmiştir.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMA GRUBU
Bartın’da; 4 dağcı, 9 dalgıç, 21 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 34 personel, 10
araç, 3 bot, 2 amfibik araç görev yapmaktadır.
Düzce’de; 5 dağcı, 21 dalgıç, 78 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 104 personel,
34 araç, 3 bot, 1 amfibik araç, 1 motopomp görev yapmaktadır.
Kastamonu’da; 4 dağcı, 8 dalgıç, 153 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplamda 165
personel, 40 araç, 6 bot, 1 amfibik araç, 2 motopomp görev yapmaktadır.
Sinop’ta; 3 dalgıç, 15 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 18 personel, 3 araç, 1
bot, 1 amfibik araç görev yapmaktadır.
Zonguldak’ta; 4 dağcı, 4 dalgıç, 20 arama-kurtarma personeli olmak üzere toplam 25 personel
ile 7 araç, 4 bot, 1 amfibik araç görev yapmaktadır.
AFET SAĞLIK GRUBU
Bölgeye 241 ambulans ve 1573 personeli, 21 UMKE timi ve 382 personeli olmak üzere toplam
262 araç ile 1.955 personel görevlendirilmesi yapılmıştır.
AFET TAHLİYE VE YERLEŞTİRME GRUBU
Afet bölgesinde Bartın’dan 859, Zonguldak’tan 405, Kastamonu’dan 476, Sinop’tan 83,
Düzce’den 382 olmak üzere toplam 2.205 kişi güvenli alanlara tahliye edilmiştir. Afet Tahliye
ve Yerleştirme Grubu 163 araç, 824 personel ile bölgede görev yapmaktadır.
AFET BARINMA GRUBU
Sinop, Bartın, Düzce, Zonguldak, Kastamonu ve Bolu illerindeki yurt ve pansiyonlarda toplam
2.770 kişilik kapasite oluşturulmuş, toplam 361 kişiye barınma hizmeti verilmiştir.
AFET ENERJİ GRUBU
Bartın, Karabük, Kastamonu, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Sinop’ta toplamda 13 köy, 56 trafo,
1.994 aboneye enerji verilememiştir.
AFET HABERLEŞME GRUBU
Kastamonu’ya 5 adet, Bartın ve Sinop’a 1’er adet olmak üzere bölgeye toplam 7 Mobil Baz
İstasyonu sevk edilmiştir. Toplam 41 personel bölgede görev yapmaktadır.
AFET BESLENME GRUBU
Zonguldak, Karabük, Kastamonu ve Bartın illerinde toplam 17.855 beslenme hizmeti
sunulmuştur.
AFET ULAŞIM ve ALTYAPI GRUBU
Demiryolları ve Havayollarında ulaşım yönünden herhangi bir sıkıntı bulunmamakta olup
Kastamonu, Zonguldak ve Bartın’da bazı noktalarda yaşanan aksamaların giderilmesi amacıyla
iyileştirme çalışmaları devam etmektedir.
AFET TARIM ORMAN GIDA SU VE HAYVANCILIK GRUBU
Genel olarak ekili tarım arazilerinde zarar meydana gelmiş olup, 28.06.2022 tarihi itibariyle il
ve ilçelerde bulunan ekipler zarar tespit çalışmalarına başlamıştır.
Haberin görseli İHAA tarafından servis edilmiştir
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