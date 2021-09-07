Sel 100 yıllık tarihi su değirmenine de zarar verdi

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu, iş yerleri, çok sayıda ev, su ve balçık altında kaldı, bazı binalar yıkıldı ve can kayıpları yaşandı.
Selden etkilenen yerlerden biri de ilçe merkezinde 100 yıldır faaliyet gösteren tarihi su değirmeni oldu. Cemal İnal'ın işlettiği değirmenin taşı yerinden oynarken, ahşap su çarkı balçık içerisinde kaldı.
İnal, AA muhabirine, 2013 yılından beri değirmeni işlettiğini söyledi.
Değirmenin bölgeye hizmet verdiğini kaydeden İnal, "Bozkurt merkezdeki en eski su değirmeni buydu. Merkezde başka su değirmeni de kalmadı. Diğer ilçelerden, köylerden gelip ürünlerini öğütüyorlardı. Vatandaş mısırını, buğdayını getiriyor, biz de öğütüp kendisine teslim ediyorduk." dedi.
Değirmenin bir bölümünü depo olarak kullandığını dile getiren İnal, şunları kaydetti:
"Vatandaş torbasıyla ürününü getirir, depoya koyardı. Ben de sırası gelenin tahılını öğütürdüm. Onlar da bu selde gitti. Benim eşyalarım da gitti. Hadi onlar yerine gelir ama değirmen taşı yerinden oynamış. Suyun çevirdiği çark balçık içinde kalmış. Kanalları bozuldu. Çark dönerse, taşı da eski haline getirebilirsek ancak o zaman tekrar çalıştıracağız inşallah."
Değirmenin içerisine yaklaşık 2,5 metreye yakın su girdiğini ifade eden İnal, "Ben, 62 yaşındayım, kendimi bildim bileli bu değirmen burada çalışıyor. En az yüz yıllık. Daha fazlası da olabilir. Onu bilmiyorum. Bir an önce çalışacağı günleri bekliyorum." diye konuştu.
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