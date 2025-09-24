Sektörel güven hizmette azaldı, perakende ve inşaatta arttı
Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 arttı, inşaat sektöründe yüzde 3,6 arttı
Giriş: 24.09.2025 - 10:08 Güncelleme: 24.09.2025 - 10:08
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,1 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı.
