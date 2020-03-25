25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İnşaat sektörü güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 artarken, hizmet sektöründe yüzde 6, perakende ticarette de yüzde 1,2 azalış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin sektörel güven endekslerini açıkladı.
Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi şubat ayında 98,5 iken bu ay yüzde 6 azalarak 92,5'e geriledi.
Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep ve gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,8, yüzde 5,6 ve yüzde 7,6 düşerek, 90,6 ve 89,3 ve 97,7 değerlerini aldı.
PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi mart ayında yüzde 1,2 azalarak 101,7'ye düştü.
Perakende ticaret sektöründe mevcut mal stok seviyesi endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 108 oldu. Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar ve gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırayla yüzde 1,4 ve 2,4 düşerek, 94,4 ve 102,5 değerine geriledi.
İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi de geçen ay 74,5 iken bu ay yüzde 3,7 artarak 77,2'ye ulaştı.
İnşaat sektöründe bir önceki aya göre alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 1,2 ve yüzde 5,4 artışla 61,1 ve 93,4 değerlerini aldı.
İnşaat sektöründe martta girişimlerin yüzde 37,1'i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 62,9'u ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.
İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan en önemli temel faktörlerden "finansman sorunlar" şubatta yüzde 42,1 iken martta yüzde 42, "talep yetersizliği" şubat ayında yüzde 34,7 iken mart ayında yüzde 31,1 ve "hava şartları" şubatta yüzde 18,3 iken martta yüzde 11,2 oldu.
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