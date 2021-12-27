Sektörel güven endeksleri aralıkta geriledi

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi aralıkta kasıma kıyasla, hizmet sektöründe yüzde 0,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 ve inşaat sektöründe yüzde 3,9 düştü.
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi kasımda 119,4 iken aralıkta yüzde 0,5 azalarak 118,8'e indi.
Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 1,6 azalarak 121,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 0,2 düşerek 117,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 0,3 artarak 118,1 oldu.
PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi aralıkta yüzde 0,4 azalarak 121,5 değerini aldı.
Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 2,4 artarak 133,6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 2,9 azalarak 96,9'a geriledi. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi de yüzde 1,3 azalışla 133,8'e düştü.
İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 93,6 iken aralıkta yüzde 3,9 azalarak 90 değerini aldı.
İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 3,2 gerileyerek 79,2 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,4 azalarak 100,9'a indi.
İnşaat sektöründe aralıkta girişimlerin yüzde 52'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 48'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. Sektörde faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman sorunları" kasımda yüzde 28,6 iken aralıkta yüzde 33,8, "talep yetersizliği" kasımda yüzde 19,6 iken aralıkta yüzde 17,3 ve "diğer faktörler" kasımda yüzde 13,3 iken aralıkta yüzde 18,9 oldu.
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