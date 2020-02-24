24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 3,4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,0 ve inşaat sektöründe ise yüzde 5,7 azaldı.
HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 98.5 OLDU
Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Ocak ayında 95,2 iken, Şubat ayında %3,4 oranında artarak 98,5 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi endeksi %4,0 artarak 105,7 oldu. Son üç aylık dönemde iş durumu endeksi %3,2 artışla 95,1 değerini aldı. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep endeksi ise %2,9 artarak 94,6 oldu.
PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 102.9 OLDU
Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Şubat ayında %2,0 oranında azalarak 102,9 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, mevcut mal stok seviyesi endeksi %3,0 azalarak 107,8 oldu. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi endeksi %0,6 azalarak 105,0 değerini, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar endeksi ise %2,4 azalarak 95,7 değerini aldı.
İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 74.5 OLDU
Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 78,9 iken, Şubat ayında %5,7 oranında azalarak 74,5 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi %5,1 azalarak 88,5 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi ise %6,5 azalarak 60,4 değerini aldı.
İnşaat sektöründe Şubat ayında girişimlerin %35,2'si faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %64,8'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan en önemli temel faktörlerden; "finansman sorunları" Ocak ayında %48,5 iken Şubat ayında %42,1, "talep yetersizliği" Ocak ayında %36,1 iken Şubat ayında %34,7 ve "hava şartları" Ocak ayında %15,5 iken Şubat ayında %18,3 oldu.
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