Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Kasım ayında 79,8 iken, Aralık ayında yüzde 2,2 oranında artarak 81,5 oldu. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 4,7, yüzde 1,6 ve yüzde 0,7 artarak 75,3, 75,6 ve 93,7 değerini aldı.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 96.4 OLDU



Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Aralık ayında yüzde 6,3 oranında artarak 96,4 oldu. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 13,1, yüzde 4,6 ve yüzde 3,3 artarak 76,4, 118,1 ve 94,7 değerini aldı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 55.4 OLDU



Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 56,6 iken, Aralık ayında yüzde 2,1 oranında azalarak 55,4 oldu. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 13,5 azalarak 39,3 değerini aldı. Toplam çalışan sayısı beklentisi endeksi ise yüzde 5,5 artarak 71,5 oldu.



