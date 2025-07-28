Sektörel enflasyon beklentileri yayımlandı

Yıllık enflasyon beklentileri temmuzda piyasa katılımcıları ve reel sektör için gerilerken hane halkı için yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı.

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Buna göre, temmuzda 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 23,4'e, reel sektör için 0,8 puan düşerek yüzde 39'a gerilerken, hane halkı için ise 1,5 puan artarak yüzde 54,5 oldu.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı geçen aya göre 4,1 puan azalışla yüzde 26,6 olarak kayıtlara geçti.