Sektöre giriş hikâyesi

Senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir'in sektöre girme çabalarını anlattığı kitabı 'Evrak Kürek: Sektörden Arkadaşlara Giriş 101' yayımlandı

'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek' serisiyle 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Baba Parası'nın senaristi ve yönetmeni Selçuk Aydemir'in sektöre girme çabalarını anlattığı kitabı 'Evrak Kürek: Sektörden Arkadaşlara Giriş 101' yayımlandı. Aydemir, kitabında mühendislikten setlere uzanan dik yokuşlarla dolu yol hikâyesinde yaşadıklarını kaleme aldı.

"1995 yılında 'Sevimli Hayalet Casper' filmi ülkemizde vizyona girdi. Film, babamın çalıştığı Renk Sineması'nda gösterilmesine rağmen bedavaya izlemeye bile gitmedim. Ergenliğin bana verdiği yetkiyle, üçüncü gözüm de açıldığı için 'Sevimli Hayalet Casper' bana cazip gelmedi, ne yapayım ben sevimliyi? An itibarıyla çocukluktan çıkmışım, ben bile sevimli değilim ki, bana etkileyici lazım, güzel lazım, alımlı lazım, sevimli olmaz. Büyük bir bilmişlikle babama, 'Batar bu film, gişede çuvallar, almayın bu filmi' dedim. Ertesi hafta babam sinemada izdiham olduğunu, gelen birçok kişiyi gişeden geri çevirdiklerini anlattı, iş yapmaz dediğim 'Sevimli Hayalet Casper' açılış rekoru kırıyordu. Hayatımın değişmez kuralıdır bu, ben yanlış ata oynamaya bayılırım. At bile kendine güvenmez, ben ona güvenirim. Dört atın koştuğu ayakta üç at fotofinişe birlikte girer ve ben geriden gelen atı tek yazmışımdır. Hiç sekmez otuz yılı aşkın süredir bu böyle devam ediyor."

"İlk hafta sonu tabii millet kötü film olduğunu daha anlayamadı ki, haftaya kimse gelmez," diyerek kahvaltıma devam ettim. İlk hafta sonu gidenler filmi ne kadar sevdiyse kapı pencere yıkmaya başladı 'Sevimli Hayalet Casper'. Okulda hocalar organizasyon yapıp bizi o filme götürmeye kalktılar da bilet bulamadılar. Tüm dünya Casper'a açmış da bir ben tokmuşum meğer. Sinemada ek seanslar koymaya başladılar, babam sabahın köründe işe gidiyor gece yarısı evine hırsız gibi sessiz sedasız bizi uyandırmadan girmeye çalışıyordu.'Sevimli Hayalet Casper'ın başarısı beni üzmeye başlamıştı. Benzeri bir duyguyu lisede matematik yazılısı çıkışı cevabını 2 bulduğum ve doğru çözdüğümü iddia ettiğim sorunun gerçek cevabının 171 olduğunu öğrendiğimde yaşayacaktım."