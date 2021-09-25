Sektör temsilcileri kültür turizminde gelir payını yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyor

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen alanların başında gelen turizm sektörü, önceki yıllara göre azalan turist sayısını yeniden artırmak için yıl boyunca çeşitli kampanyalar düzenledi.
Bu kapsamda son yıllarda önemli hareketliliğin gözlemlendiği kültür turizmine yönelen şirketler, farklı şehirlerde bulunan kültürel varlıkların daha fazla ziyaretçi çekmesine yönelik çalışmalar yürüttü.
UNESCO kapsamında 19 ana, 96 aday ve adaylığa hazırlanan yüzlerce kültürel unsuru bulunan Türkiye, bu alanda önemli bir konumda yer alıyor.
- "Kültür turları ve alternatif turizmin öne çıkarılması gerekiyor"
Kültür turizminin teşvik edilmesi amacıyla bu alanda 30 yıldır faaliyet yürüten turizm şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tombul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektöre kültür turizmiyle girdiklerini, yıllar içerisinde turizmde yatırımlarının yanında bu alanı işlerinin önemli bir parçası olarak gördüklerini.
Türkiye'nin UNESCO kültürel mirasları açısından çok zengin bir ülke olduğuna dikkati çeken Tombul, "Türkiye'de kültür turları ve alternatif turizmin öne çıkarılması gerekiyor. Böylece kültür turizminde istenilen seviye yakalandığında kış turizmi ve tatil turizmine talep de arttırılabilir." dedi.
Turizm firmalarının hazırlayacağı hizmet paketlerinde mutlaka kültür turizmi programlarına yer vererek bu alanı desteklemesi gerektiğini vurgulayan Tombul, iç pazarda olduğu kadar dış pazarda da başta Uzak Doğu olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Rusya gibi ülkelerden gelecek turistleri kültür turizmine yönlendirebileceklerini söyledi.
Tombul, şunları kaydetti:
"Turizm gelirlerinin içinde yüzde 10 payı bulunan kültür turizminde bu oranı yüzde 25 bandına çıkarmayı hedefliyoruz. Dış turizmde ülkemize kültürel ziyarete gelen turistlere baktığımızda Uzak Doğu, Güney Amerika ve Amerika bölgeleri öne çıkıyor. Ziyaret edilen başlıca yerler ise İstanbul, Efes, Pamukkale ve Kapadokya. İç turizmde ise bu alanda en fazla ilginin Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Kapadokya, Ege ve Akdeniz'e olduğunu söyleyebiliriz."
Turizm gelirlerinde cirodan daha çok karlılığın önemli olduğunu vurgulayan Tombul, "Turizm gelirleri içerisinde en karlı turizm çeşidi kültür turizmidir. Turizme hizmet veren tüm dinamikler açısından bakıldığı zaman, yaz turizminde yaşadığımız uygun fiyatlı ve düşük karlı gelirlere nazaran, kültür turizminden daha yüksek cirolar ve daha karlı gelirler sağlanabilir." ifadelerini kullandı.
- Foto safari projesi ile Türkiye'nin kültürel zenginleri tanıtılacak
Türkiye'nin kültürel miras değerlerinin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasının önemine işaret eden Tombul, bu kapsamda firmalarının Türkiye'nin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerinin bulunduğu alanların tanıtımı amacıyla başlatılan "2021 Dünya Mirasları Foto Safari" projesine sponsor olduklarını bildirdi.
Tombul, ilk ayağı Kapadokya'da Türk ve Rus fotoğraf meraklılarının katılımıyla başlayan ve Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki 16 alanda daha yapılacak projeyle, Türkiye'deki kültürel mirasa dikkati çekmek ve insanları kültürel miras turizmine yönlendirmek istediklerini dile getirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!