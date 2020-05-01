SETBİR Başkanı Tarık Tezel, ramazan ayıyla birlikte tüketiminde artış beklenen süt ve süt ürünlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ramazan ayının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi altında başladığını ifade eden Tezel, "Bizim sektörde 'Ramazan bereketiyle gelir.' denir ancak salgının etkisiyle sektörde belirsizlikler oldu. Bu belirsizlikleri aşmak için süt sanayicisi olarak 'Hiçbir kaliteli süt yerde kalmayacak ve süt fiyatını geriye çekmeyeceğiz.' teminatını verdik. Sanayiciler olarak sütümüzü almaya ve ödememizi yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.
Tezel, ramazan öncesinde olduğu gibi bu ay da fiyatlarda değişikliğe gitmediklerini ancak otel, restoran ve kafeterya gibi ev dışı tüketim kanallarının tamamen kapanmasının tüketimde ciddi daralmayı beraberinde getirdiğini söyledi. Tezel, şöyle devam etti:
"Evlerde salgının ilk dönemindeki stoklar ve tüketim yok. İnsanlar öğünlerini kıstı, iki öğüne düşürdü. Dönemin beklenilen tüketimi aslında yok. Ramazan ayında talep artmadı. Ramazan alışverişinde ilk hafta yoğun taleple karşılaşılırdı. Bu kez çok hareketli geçirmedik ve yoğunlukla karşılaşmadık. İnsanlar iftara gider ya da evinde iftar verirdi. Bu heyecan da olmadığı için tüketim gerçekleşmiyor."
Tüketicinin her yıl olduğu gibi iftarda ayran ve yoğurt, sahurda ise peynir tükettiğini anımsatan Tezel, "Etimiz de sütümüz de yeterli düzeyde var. Bu dönemi inşallah aşacağız. Salgınla mücadelede çok iyi gidiyoruz. Bayramın, çifte bayram olmasını ümit ederek üretimimizi sürdürüyoruz. Hazirana kadar bu süreci atlatırsak, piyasaların açılmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.
FİYAT ARTIŞI YAŞANMADI
Tezel, girdilerdeki maliyet artışına karşın et ve süt ürünlerinde fiyatların yükselmediğini vurgulayarak, "Girdi maliyetlerinde dolar kurunun yarattığı birtakım artışlar var. Ambalaj malzemeleri, enerji maliyetleri, lojistik gibi etmenler maliyetleri artırıyor. Sektörümüzde hijyen büyük önem taşıdığı için temizlik malzemelerinden maskesine kadar çok ciddi fiyat artışlarıyla karşı karşıyayız. Bu sıkıntıların aşılmasında da desteğe ihtiyacımız var." dedi.
Sektör olarak hükümetten bazı beklentileri olduğunu söyleyen Tezel, şunları kaydetti:
"Bu dönemde tüketimin korunması ve desteklenmesi adına özellikle süt ve süt ürünlerinde KDV'nin düşürülmesi önemli olabilir. Belirli bir dönemlik de olsa KDV sıfırlanabilir. Özellikle ambalaj ürünlerinden alınacak geri kazanım katılım payının 2022 yılı sonuna kadar ertelenmesinde büyük yarar olabilir. Bunlar ilave maliyet getiriyor. Hayvancılık veteriner malzemeleri, aşı ve hijyen malzemelerinde olası sıkıntılara karşı önlem alınabilir. Anadolu'da kapı kapı süt toplamak yerine, merkezi toplamaya geçilebilir. Bu durum hem süt hijyenine hem de üreticinin eline geçen paranın artmasına katkı sağlayacak. Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde yer alan mücbir sebep kapsamındaki sektörler arasına, gıda, hayvancılık, bitkisel üretim ve yem sektörleri de dahil edilmeli."
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