Bundan 2 ay önce otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) ve Katma Değer Vergisi'nde ( KDV) indirime gidilmiş ve sektör rahat bir nefes almıştı. Söz konusu uygulamanın 1 Ocak itibariyle sona ermesi beklenirken, 2018'in son günü beklenen müjde geldi. Buna göre, hem ÖTV hem de KDV'deki indirimin 3 ay daha uzatılmasına karar verildi. 2019'da işlerin bir önceki yıla göre daha kötü olmasını öngören sektörün temsilcileri ise kararı memnuniyetle karşıladı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, son 2 ayda uygulanan ÖTV ve KDV indirimi teşviklerinin 2018 yılına damgasını vurduğunu belirtti. Atılımın, sektöre derin bir nefes aldırdığını ifade eden Yenigün, otomotiv sanayisine olduğu kadar sektörün tamamına yaşam enerjisi verdiğini vurguladı.

(Haydar Yenigün)

Yenigün, "ÖTV ve KDV indirimi, 2019 yılının ilk çeyreğine de büyük etki edecek. Alınan karar, Türk otomotiv sanayisinin üretim ve istihdam sürekliliğine derin nefes aldırmaya devam ettirecek çok pozitif bir gelişmedir" değerlendirmesinde bulundu.

ODD: 'SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜ DESTEKLENİYOR'

2018 yılında artan faiz, kur ve volatilitenin otomotiv sektöründe öngörülebilirliği zorlaştırırken, tüketiciyi de hızla otomotiv ürünlerine ulaşmaktan uzaklaştırdığını belirten Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, ÖTV ve KDV indirimlerinin uzatılmasına ilişkin olarak, "Bu düzenlemenin devam ettirilmesi, otomotiv ekosisteminin korunarak geliştirilmesi, küresel otomotiv arenasında sektörümüzün rekabet gücünün devamlılığı ve desteklenmesi adına çok önemli bir gelişmedir" ifadesini kullandı.

(Ali Bilaloğlu)

Bilaloğlu, "Dengelenme yılı olarak görülen 2019 yılının alınan önlemlerle desteklenmesi, geçiş sürecinin kolaylaştırılması ve yarattığı olumlu etki bakımından da kıymetli" dedi.

RENAULT GENEL MÜDÜRÜ ÇAĞDAŞ: 'VERGİ KAYBI ÖNLENDİ'

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, 31 Mart 2019'a kadar uzatılan ÖTV indiriminin devam etmesini sektör olarak büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "İndirimin sürmesi, sektör oyuncularına olduğu gibi tüketiciye de verilen önemli bir destektir" ifadesini kullandı.

(Berk Çağdaş)

İndirimin sürmesinin sektör oyuncularına olduğu gibi tüketiciye de verilen önemli bir destek olduğunun altını çizen Çağdaş, "Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden otomotivde, kasım-aralık aylarında, tam zamanında yapılan ÖTV ve KDV indirimi ile sektörün çarkları dönmeye devam etti. Bu iki ayda verilen destek ile gerçekleşen ek satışlar sayesinde devletin vergi kaybı da önlenmiş oldu" ifadelerini kullandı.

TOYOTA CEO'SU BOZKURT: 'STOKLAR ERİYECEK'

Kasım ayının başında yürürlüğe giren ÖTV indirimi ve KDV düzenlemesinin hem sektörü hem de otomobil ve ticari araç almayı düşünenleri oldukça memnun ettiğini kaydeden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, "ÖTV ve KDV düzenlemesinin 2019 yılının ilk 3 ayında da devam edecek olması sektörümüze olan olumlu katkıyı devam ettirecektir.

Kuşkusuz bu sayede bazı markalardaki mevcut stoklar eriyecek ve aynı zamanda satın almada tüketici lehine pozitif yararlar ortaya çıkacaktır" dedi.

(Ali Haydar Bozkurt)

Bozkurt, sektördeki canlanmanın 3 ay daha devam etmesini beklediklerini vurgulayarak, "Süresi üç ay daha uzatılan hurda teşviki ve engelliler için matrahlardaki değişim ile birlikte yüksek miktardaki vergi yükünün düzenlenmesiyle birlikte piyasanın hareketlenmesi kaçınılmaz olacaktır. Böylelikle toplam araç satışından elde edilen vergi oranı da artış gösterecektir. Bu düzenlemeleri kalıcı hale getirecek bir vergi sisteminin gelmesi ise hem sektörü hem de müşterileri rahatlatacak bir gelişme olacaktır" diye konuştu.