Zeynep Demirel

AMELİE

Çağatay’ın Belçika’da tanışıp evlendiği yeni gelin... İyi bir eğitim almış öğretmen olarak Belçika’da çalışmıştır. Çağatay’a aşık olduktan sonra evlenmişler ve her şeyden vazgeçerek Türkiye’ye gelmiştir. Şimdi kendini Özdemir Ailesi’ne sevdirmeye çalışacaktır. Belçika’da bir Türk komşusundan Türk mutfağını ve âdetlerini öğrenmiştir. Geldikten sonra da bilmediği birçok şeyi telefon ile arayarak Nazmiye ablasına soracaktır. Onun Türk yemekleri konusunda bu kadar yetenekli olması Rukiye’ye sürpriz olur.