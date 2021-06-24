SEKSENLER 9. SEZON KONUSU NE?
Dizide 90'lar dönemini anlatılmaya başlandı.
Mahalleye okul eklendi ve okulun içindeki öğretmenler odası, müdür ve kantin gösterilmeye başlandı.
Mahalledeki eski polis karakolu, "Çınaraltı Oyun Salonu" olmuştur.
Dizide tekrardan gelecek gösterilmeye başlanacak ve 2020'li yıllar gözükecek.
Ahmet ve Gülden'in 2021'deki evi eklendi.
Rıza Amir'in evi ve yeni karakol eklendi.
Şoray Uzun
AHMET
Evin büyük oğlu. Bir yandan hayatın harala gürelesi içinde kendi ayakta durmaya çalışıp çocuklarına da gelecek sağlamak, ama bir yandan da her şeyden aziz bildiği baba ocağını gözetip kollamak zorundadır.
Zeynep Demirel
AMELİE
Çağatay’ın Belçika’da tanışıp evlendiği yeni gelin... İyi bir eğitim almış öğretmen olarak Belçika’da çalışmıştır. Çağatay’a aşık olduktan sonra evlenmişler ve her şeyden vazgeçerek Türkiye’ye gelmiştir. Şimdi kendini Özdemir Ailesi’ne sevdirmeye çalışacaktır. Belçika’da bir Türk komşusundan Türk mutfağını ve âdetlerini öğrenmiştir. Geldikten sonra da bilmediği birçok şeyi telefon ile arayarak Nazmiye ablasına soracaktır. Onun Türk yemekleri konusunda bu kadar yetenekli olması Rukiye’ye sürpriz olur.
İlker Ayrık
ÇAĞATAY
Yıllar önce ailesini karşısına almak pahasına Belçika’ya giden ve uzun süredir başta babası Fehmi olmak üzere abisi Ahmet ile de küs olan Çağatay, sürpriz bir şekilde mahalleye geri döner. Üstelik yalnız da dönmez. Çağatay Belçika’da herkesten habersiz evlenmiş, eve Belçikalı eşiyle beraber dönmüştür. Artık eşiyle beraber, ailesinin yanında yaşayacak Türkiye’de iş bulmaya çalışacak, aynı zamanda Ahmet ve Fehmi ile arasını düzeltmeye çabalayacaktır.
Ayşe Tolga
GÜLDEN
Ahmet’in aynı yaşlardaki eşi Gülden, iyi bir kadın olmakla beraber, bütün anneler gibi bir yandan çocuklarına da kol kanat gerer.
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