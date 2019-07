Seks hayatınızı yemek tercihlerinizle iyileştirebilir misiniz?

Bazıları doğru gıdaların yatakta fark yarattığına inanıyor

Bir gıdanın libidoyu, cinsel gücü veya seksten alınan zevki artırdığına yönelik bir kanıt ortaya çıksa, o gıda muhtemelen yok satardı.

Dengeli beslenme, aktif bir hayat tarzı ve iyi bir akıl sağlığı seks hayatınıza olumlu katkı yapar. Peki afrodizyak etkisi yapan gıdalarla seks hayatınızı iyileştirmeniz mümkün mü? Afrodizyak etkisi yapan doğal gıdalar var mı?

Mutluluk hormonu endorfinin salgılanmasını tetikleyen gıdalar genellikle sağlıklı bir seks isteği, zenginlik ve başarı ile eşleştiriliyor ve "libido artırıcı" olarak görülüyor.

Bu gıdaların afrodizyak etkilerine dair tarihi bilgilere ve bilimsel teorilere bakıp bu gıdaların seks hayatınızı iyileştirip iyileştiremeyeceğini inceledik.

İstiridye yemek gerçekten işe yarar mı?

İstiridyenin afrodizyak olduğu fikri antik Yunan aşk tanrıçası Afrodit'le ilişkilendiriliyor

Tarihin en ünlü çapkını olarak görülen Casanova'nın kahvaltıda 50 istiridye yediği söylenir.

Fakat istiridye ile şehvet artışı arasında bir bağlantı kanıtlanamadı. Öyleyse bu söylentiler neden kaynaklanıyor?

Efsanelere göre Yunan aşk tanrıçası Afrodit beyaz bir köpükten 'doğarak' denizden çıkmıştı. Bu nedenle eski çağlarda deniz ürünlerinin afrodizyak olduğuna inanılırdı.

Yine de istiridyeseverlere güzel bir haberimiz var: İstiridyelerde yüksek oranda çinko bulunuyor ve çinko testosteron üretiminin ana yapı taşı konumunda.

Araştırmalar, çinkonun erkeklerde kısırlık tedavisine yardımcı olabileceğini ve sperm kalitesini artırabileceğini gösteriyor.

Çinko alabileceğiniz diğer kaynaklar ise şöyle:

Kabuklu deniz ürünleri

Kırmızı et

Çekirdekler (balkabağı, haşhaş, susam gibi)

Kabuklu yemişler (kaju ve badem gibi)

Baklagiller (bezelye ve fasulye gibi)

Siyah çikolata sizi daha iyi bir aşık yapar mı?

Bilim insanları bitter çikolata yemenin aşık olmuş gibi hissettirdiğini söylüyor

Araştırmacılara göre siyah çikolata, insanın ilk aşık olduğunu hissettiği kafayı yaşamasını sağlayan ve "aşk kimyasalı" olarak bilinen feniletilamin (PEA) salgılanmasına yol açıyor.

İlişkilerin ilk birkaç ayında salgılanan PEA, insanlara mutluluk veren dopamin hormonunun salgılanmasını sağlarken beynin haz merkezlerini de uyarıyor.

Çikolatadaki PEA oranı çok düşük ve yiyerek alındığında aktif kalıp kalmadığı bilinmiyor.

Kakaoda da triptofan denilen bir amino asit bulunuyor. Triptofanın kan dolaşımını artıdığı ve serotonin salgılattığına inanılıyor.

Peki çikolata ile seks arasındaki bağlantı ne zaman kuruldu?

Muhtemelen 16 yüzyılda.

O dönemde kaşif Hernan Cortes, Maya ve Aztek imparatorluklarıyla savaşmış ve günümüz Meksikası sınırlarının neredeyse tamamını Kastilya Krallığı sınırlarına katmıştı.

Kendisinin çikolata gören ilk Avrupalı olduğu tahmin ediliyor.

Kralına yazdığı mektupta Mayaların kakaolu bir karışım içtiğini, bunun "yorgunluğu alıp dinçlik verdiğini" anlatmıştı.

Kastilyalılar çikolataya Mayaların atfetmediği özellikler atfetmiş olabilir fakat kesinlikle afrodizyak olduğuna dair bir kanıt bulunmuyor.

Acı yemek seks hayatınızda da yakıcı bir etki gösterir mi?

Acı yemek metabolizmayı ve kalp atışını hızlandırır

Acı kırmızı biberlerde kapsaisin adlı bir madde bulunur. Bu madde de mutluluk hormonu endorfinin salgılanmasını sağlayarak "acı kafası" yaşamanıza yol açar.

Metabolizmanızı ve kalp atışınızı hızlandırır. Bunlar seks sırasında da yaşanan şeylerdir.

Her ihtimale karşı acı biberlerle uğraştıktan sonra elinizi yıkamayı unutmayın!

Alkol kolaylaştırıcı mı, zorlaştırıcı mı?

Alkol utangaçlığınızı azaltabilir ama abartmamaya dikkat etmek lazım

Alkol insanların kısıtlamalarının azalmasını rahat hissetmelerini sağlıyor. Bu da arzuyu artırabilir ama Machbet'in de sarhoşken söylediği gibi alkol "arzuyu artırırken performansı azaltıyor."

Çok fazla alkol içmek kadınlarda da erkeklerde de hissi azaltıyor ve zamanla seks isteğini düşürüyor. Aşırı kullanımda iktidarsızlığa da yol açabiliyor.

Dahası, bar gibi kokmanız karşınızdakinde cinsel heyecan uyandırmaz!

İktidarsızlık riskinizi nasıl azaltabilirsiniz?

Bitkilerin gücünü almak için meyvelere yumulun

Meyve ve sebzelerde bulunan aromatik pigment bileşikleri olan flavonoidler, erkeklerde iktidarsızlık riskini azaltma özellikleri gösteriyor.

Bir araştırmaya göre flavonoidlerin bir türü olan ve yaban mersininde bulunan antosiyanin ile turunçgillerde bulunan bir diğer türü, iktidarsızlığı önleme potansiyeli taşıyor.

Genel olarak daha fazla meyve yiyen erkeklerde iktidarsızlık oranı yüzde 14 azalırken bunu flovonoid açısından zengin meyveler ve egzersizle desteklemek, riski yüzde 21 azaltıyor.

Meyvelere yumulma zamanı!

Bazı araştırmacılar Akdeniz usulü beslenmenin ereksiyon sorunlarını azalttığını ve cinsel fonksiyonun daha uzun süre korunmasını sağladığını söylüyor. Bu beslenme türünde tahıl, meyve, sebze, baklagiller, kabuklu yemişler ve zeytinyağı baskın konumda.

Antosiyanin alabileceğiniz diğer besinler arasında ise şunlar yer alıyor:

Kiraz ve vişne

Böğürtlen

Kuşüzümü

Yaban mersini

Ahududu

Bazı üzüm türleri

Patlıcan

Kırmızı lahana

Bir bakışta afrodizyaklar

Romalıların Venüs adını taktığı Afrodit denizde doğmuştu. Bu nedenle deniz ürünleri afrodizyak olarak görüldü

Afrodizyaklar üç kategoriye ayrılabilir:

Libidoyu artıranlar

Cinsel gücü artıranlar

Cinsel hazzı artıranlar

Bu gıdaların başarısını ölçmek zor olduğu için insanlar üzerindeki etkileri kanıtlanabilmiş değil.

Bilimsel olarak kanıtlanmış tek afrodizyak olgunlaşmış ve çürümüş meyvelerin kokusu… Ve bu koku yalnızca erkek sineklerde işe yarıyor.

Cinsel sağlık alanında uzmanlaşmış Dr. Krychman, insanların "işe yarayacak" düşüncesiyle afrodizyak yediğini ve onlar işe yarıyorsa gerisinin önemli olmadığını söylüyor.

Afrodizyak olarak adlandırılan gıdaların çoğu sağlıklı gıdalar ama yine de bitki özü olarak satılan hapları alırken dikkatli olmak gerekiyor, özellikle üzerinde yeterli açıklamaların olduğu bir etiket yoksa ve "mucize ilaç" olduğu iddia ediliyorsa.

Sağlık sorunları

Eğer seks isteğiniz azsa, bunun altında bir sağlık sorunu yatıyor olabilir. Bu yüzden her zaman doktorunuza danışın.

Bu makale BBC Food'dan uyarlanmıştır.

