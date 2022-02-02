Sekidika, Eyüpspor'a kiralandı

Jesse Sekidika satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandı. Sekidika, sezonun ilk yarısını Belçika Ligi takımlarından Leuven'de geçirdi. Belçika'da 3 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti. Sekidika, geçen sezon kiralık olarak Konyaspor'da forma giymişti.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ:

Sarı-kırmızılılar transferi şu ifadelerle açıkladı:

"Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Eyüpspor Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır."