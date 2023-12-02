Şekerliği kemaneye, tencereyi cümbüşe dönüştürdü

Sarıca bu işten hiçbir maddi kazanç sağlamadığını, tamamen hobi olarak yaptığını dile getirerek, "Örneğin bir akşam elimde saz vardı, yay vardı, 'Acaba sazın tellerini yaya sürtsem ne olur?' derken orada çok farklı bir tını geldi. Sonra ardı ardına düşünceler, fikirler, tasarımlar derken bu bir farklı ses arayışına dönüştü, sonra hobiye dönüştü. Müzikle amatör olarak ilgileniyorum farklı sesler bulmayı çok seviyorum" dedi.