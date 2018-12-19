20 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Başakşehir’de bir kargo şirketine düzenlediği operasyonda, şekerlerin iç kısımlarına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bir istihbaratı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir’de bir kargo şirketine operasyon düzenledi. İHA'nın haberine göre operasyonda, şekerlerin içine zulalanmış vaziyette ağırlığı 7 kilo 440 gram gelen afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin Belçika’ya gönderilmek üzere hazırlanan bir kargo gönderisinde bulunduğu belirtildi. Paketi firmaya teslim eden şüpheli veya şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.
KOCAELİ'DE YAKALANDI
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, 30 gram esrar ile yakalanan Serkan S. (45) uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Serkan S.'yi takibe aldı. Polisin, Serkan S.'nin evine yaptığı baskında 30 gram esrar ile hassas terazi ve öğütme makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Serkan S. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
NEVŞEHİR'DE 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Nevşehir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sanayide bir iş yerinde araç içerisinde esrar ele geçirildi. Ekiplerin, Yeni Sanayi Sitesinde bir iş yerinde yaptığı aramada aracın vites topuzu altında siyah bant ile bantlanmış vaziyette alüminyum folyo içerisinde 3 ayrı paket halinde 4.52 gram, 0.72 gram ve 0.28 gram metamfetamin ve aynı siyah bant içerisinde alüminyum folyoya sarılı 1 adet yeşil renkli extacy hap ve şahsın üst aramasında ise kuru sıkı tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 adet fişek ele geçirildi. Aynı iş yerinde bir başka araç içerisinde yapılan aramada ise şeffaf renkli üç bölmeden oluşan plastik kap içerisinde 39.49 gram metamfetamin, üst aramasında ise ruhsatsız tabanca ve 8 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.R., H.F., H.T. ve Ş.A. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken H.T ve Ş.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
BURSA'DA ZEHİR TACİRLERİNE ŞAFAK BASKINI
Bursa'nın Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinde narkotik polisleri bu sabah saatlerinde 6 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Özel Harekat Ekiplerinin destek verdiği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 230 gram metamfetamin, 170 gram esrar, 15 gram eroin, 3 adet hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!