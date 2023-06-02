ŞEKERİ BIRAKTIKTAN SONRAKİ İLK BİR SAAT

Rafine şekeri hayatınızdan çıkardığınız ilk bir saat içerisinde etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başlayabilirsiniz. Doktor David Wolfe'a göre birkaç saat sonra canınız şekerli yiyecekler isteyebilir, çünkü şeker bağımlılık yapıcı özelliğe sahip. Beynin ödül merkezinde bir uyuşturucu gibi dopamin etkisi yaratan şeker, günlük olarak kan şekeriniz düştüğünde terleme, titreme, sinirlilik, açlık ve üzüntü gibi etkiler gösterebilir.

Bu gibi semptomlar yaşandığında lifli sebze ve meyveler ile beraber protein kaynaklı besinler tüketilebilir.