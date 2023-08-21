Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şekere bir zam daha - İş-Yaşam Haberleri

        Şekere bir zam daha

        Bloomberg HT Türkşeker'in, Mayıs ayı başından buyana kademeli olarak yüzde 30 zam yaptığı şekere yeniden ardı ardına iki zam daha yaptığını bildirdi. KDV hariç 24 TL'den sattığı şekerin toptan fiyatını 25 TL'ye çıkaran Türkşeker, 1 Eylül itibariyle de fiyatı 27 TL'ye yükseltecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 13:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şekere bir zam daha
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker) tarafından şekere yapılan kademeli zamlar hız kesmeden devam ediyor.

        Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre Mayıs ayından bu yana şekere 9 kez zam yapan Türkşeker, KDV hariç kilogramı 24 TL olan toptan şeker satış fiyatına yüzde 4.2 oranında yeni bir zam daha yaparak fiyatı 25 TL'ye yükseltti.

        Kampanya dahilinde indirimli şeker satışlarının 31 Ağustos 2023'te sona ereceğini duyuran Türkşeker, yüzde 4.2 zamlı şekilde müşterilerinden ara sipariş ile talep toplamaya başladı. Ancak talebin ne kadarının karşılanacağı bilinmiyor.

        Şeker zammı bununla sınırlı değil. Türkşeker'in duyurusuna göre, indirimin 31 Ağustos'ta sona ermesinin ardından 1 Eylül itibariyle toptan şekerin kilogram fiyatı indirimsiz olarak KDV hariç 27 TL'den satılacağı anlaşılıyor. Bu da aslında 10 gün içerisinde şekere yüzde 8 oranında yeni bir zammın yapılacağı anlamına geliyor.

        Böylece, son 4 ayda şekere 11 kez zam yapılmış oluyor.

        Bir başka deyişle, 8 Mayıs'ta 18.5 TL bandındaki şekerin fiyatını Eylül başında 27 TL'ye çıkartacak olan Türkşeker, şekere son 4 ayda yaklaşık yüzde 46 zam yapmış oluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        Arsa ve tarla satışlarında rekor
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        4 kişiyi 15.5 milyon TL dolandırdı! İşte belediye personeline istenen ceza!
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        İstanbul'da nüfus arttı, baraj sayısı aynı kaldı; doluluk düştü
        Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen ormanda aranıyor!
        Telefon sinyali kesilmiş! Kayıp öğretmen ormanda aranıyor!
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        'Gerçekçi bir teklifle gelinmelidir'
        Tıp öğrencisinin viyadükte şüpheli ölümü!
        Tıp öğrencisinin viyadükte şüpheli ölümü!
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Boğulduğunu sandığı oğlunu görünce sevinçten bayıldı!
        Boğulduğunu sandığı oğlunu görünce sevinçten bayıldı!
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        ABD ve Güney Kore'nin tatbikatı başladı
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Teoman'dan eleştirilere cevap
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        Kiralamada 'ekonomi' dönemi
        "Bu duruma yabancı değil!"
        "Bu duruma yabancı değil!"
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Habertürk Anasayfa