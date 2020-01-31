Şekerbank’tan sera üreticilerine destek

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Şekerbank, hem hâlihazırdaki hem de yeni müşterilerine rahat bir nefes aldırmak amacıyla yeni bir kampanya başlattı. Şekerbank, örtü altı tarım üreticilerine özel yeni kampanyasında, sera alımı, yeni seraların kurulması ve mevcut seraların tadilatı, onarımı ve modernizasyonu amacıyla yapılacak yatırım harcamaları ile faal olan seraların işletme giderlerinin finansmanının sağlanmasına yönelik uygun koşullarda finansman desteği sunacak.

Krediden, örtü altı tarım üretimi yapan çiftçi ve işletmeler faydalanabilecek. Üreticiler ayrıca, Türkiye’nin çiftçilere özel ilk ticari kart ürünü olan Hasat Kart’ın sunduğu tüm imkânlardan yararlanabilecek. Hasat Kart sahibi üreticiler, nakit sıkıntısı yaşamadan anlaşmalı tedarikçilerden ihtiyaçları olan her türlü tarımsal girdi alımlarını yapıp ödemelerini ise kendi hasat zamanlarında uygun vade seçenekleri ile gerçekleştirebilecekler.

Örtü altı tarım üreticilerine özel avantajlar içeren kampanyadan yararlanmak isteyenler, 30 Nisan 2020 tarihine kadar Şekerbank şubelerine başvurabilecek.