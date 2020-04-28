Şekerbank Genel Müdürü Erdal Erdem dün itibarıyla görevinden ayrılırken, Genel Müdürlük görevine vekaleten Nariman Zharkinbayev atandı.

Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada "Genel Müdürlük görevine vekaleten Kazakistan Samruk Kazyna Devlet Fonu'nu temsilen yönetim kurulunda görev yapan Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi Nariman Zharkinbayev atanmıştır" denildi.