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        Haberler Gündem Şeker Yatırım halka arz sonuçları açıklandı! 2023 Şeker Yatırım kaç lot verdi, ne zaman işlem görmeye başlayacak?

        Şeker Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı? Şeker Yatırım kaç lot verdi?

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. talep toplama işlemleri 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından gözler Şeker Yatırım halka arz sonuçlarına çevrildi. 7,00 TL'den halka arz edilen Şeker Yatırım katılım endeksine uygun işlem göremeyecek. Şeker Yatırım halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, lot dağıtım sayıları ve hissenin işlem göreceği tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Şeker Yatırım 'SKYMD' hisse koduyla borsada işlem göreceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 00:35 Güncelleme: 02.12.2023 - 00:35
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        • 1

          Şeker Yatırım halka arz sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı üzere söz konusu halka arzda talep toplama işlemleri 1 Aralık itibarıyla sona ermişti. Belirtilen tarihler arasında taleplerini oluşturan yatırımcılar, Şeker Yatırım halka arz sonuçlarını ve lot dağıtım sayılarını araştırmaya başladı. Şeker Yatırım (SKYMD) halka açıklık oranı yüzde 33,87 olarak açıklanırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 367,5 Milyon TL olması bekleniyor. Peki, "Şeker Yatırım halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Şeker Yatırım ne zaman işlem görecek?" İşte Şeker Yatırım halka arz sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          Şeker Yatırım toplama işlemleri 30 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından halka arz sonuçları açıklandı.

        • 3

          ŞEKER YATIRIM KAÇ LOT VERDİ?

          Şeker Yatırım Menkul Değerler halka arz açıklık oranı yüzde 35,71 olarak açıklanırken, toplamda 52,500,000 adet lot dağıtımı yapıldı. Halka arz sonuçlarına göre Şeker Yatırım Menkul Değerler hesap başı en fazla 18-19 lot (126-133₺) pay edildi.

        • 4

          ŞEKER YATIRIM BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Şeker Yatırım'ın önüzmüdeki hafta borsada işlem görmesi bekleniyor.

        • 5

          ŞEKER YATIRIM KATILIM SAYILARINA GÖRE OLASI LOT DAĞITIM SAYILARI

          2,1 milyon katılım olursa yaklaşık 25 lot (175 TL)

          2,5 milyon katılım olursa yaklaşık 21 lot (147 TL)

          2,9 milyon katılım olursa yaklaşık 18 lot (126 TL)

          3,3 milyon katılım olursa yaklaşık 16 lot (112 TL)

          3,7 milyon katılım olursa yaklaşık 14 lot (98 TL)

          4,1 milyon katılım olursa yaklaşık 13 lot (91 TL)

          4,5 milyon katılım olursa yaklaşık 12 lot (84 TL)

        • 6

          ŞEKER YATIRIM HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Şeker Yatırım halka arz katılım endeksine uygun değil.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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