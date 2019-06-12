12 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şeker fabrikaları ülke genelinde çalışmalarına hızla devam ederken, pancar üretimi de giderek artıyor.
Pancar üretiminin bu yıl geçen yıla göre yüzde 11,4 artışla 21 milyon tonu geçmesi öngörülüyor.
2019-2020 pazarlama yılında nişasta bazlı şeker kotalarının yüzde 2,5'e indirilmesiyle bu yıl geçmiş yıllara göre ilave 1,5 milyon ton şeker pancarının kota kapsamında üretilmesi sağlandı.
Ülkede tüketilen şekerin tamamı yerli ve milli kaynaklarla üretiliyor. Şeker üretiminin yüzde 95'i pancardan elde ediliyor.
2019-2020 pazarlama yılında ise şekerin yüzde 97,5'inin pancardan elde edilmesi öngörülüyor.
Şeker pancarı üretimi, şeker ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak arz ve talep dengesi gözetilerek planlanıyor. Üretim şartlarıyla alım usul ve esaslarını düzenleyen sözleşmeler, pancar çiftçileri ile şeker fabrikaları arasında imzalanarak, tarafların hak ve sorumlulukları güvence altına alınıyor.
ŞEKER İTHALATI AZALDI
Açıklamaya göre, ihracat amaçlı olarak Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında ithal edilen şeker miktarı önemli ölçüde azaldı.
Yılın ilk 4 ayında DİR kapsamında yapılan şeker ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,5 azalarak, 47 bin tona geriledi.
Buna karşılık, şekerli mamul ihracatçılarına yurt içinden tahsis edilen "C şekeri" ise yılın 4 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 154,4 artarak 52 bin tona yükseldi.
Şeker fabrikalarınca üretilen ve dünya fiyatlarından tahsis edilen "C şekeri" ile gıda sektörünün yurt içi kaynaklarla desteklenerek uluslararası rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!