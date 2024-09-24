Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi - İş-Yaşam Haberleri

Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi - İş-Yaşam Haberleri

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yılın şeker pancarı alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.