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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi - İş-Yaşam Haberleri

        Şeker pancarı alım fiyatı ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatının kota tamamlama primiyle birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 24.09.2024 - 17:16
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        Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yılın şeker pancarı alım fiyatına ilişkin bilgi verildi.

        Açıklamada, "Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primi ile birlikte ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlenmiştir. Çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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