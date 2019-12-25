25 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye şeker sektöründe 2020-2021 pazarlama yılı için kotalar belli oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2020-2021 pazarlama yılı ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 632 bin 500 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 131 bin 625 ton oldu.
Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası da ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'ine karşılık gelen 67 bin 500 ton olarak tespit edildi.
Pancar şekerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye 935 bin 100 ton A kotası, 46 bin 755 ton B kotası, Konya Şeker'e 435 bin 500 ton A kotası, 21 bin 775 ton B kotası, Kayseri Şeker Fabrikasına 328 bin 800 ton A kotası, 16 bin 440 ton B kotası, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye 115 bin ton A kotası, 5 bin 750 ton B kotası, Keskinkılıç Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 107 bin ton A kotası, 5 bin 350 ton B kotası, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ'ye (Turhal) 100 bin 750 ton A kotası, 5 bin 37 ton B kotası, Çorum Şeker Fabrikasına 95 bin 750 ton A kotası, 4 bin 788 ton B kotası, Amasya Şeker Fabrikasına 75 bin 400 ton A kotası, 3 bin 770 ton B kotası, Tutgu Gıda'ya 70 bin 250 ton A kotası, 3 bin 512 ton B kotası, Adapazarı Şeker Fabrikasına 69 bin 50 ton A kotası, 3 bin 453 ton B kotası, Bor Şeker Fabrikasına 62 bin ton A kotası, 3 bin 100 ton B kotası, Sukkar Şeker Üretim AŞ'ye (Erzurum) 50 bin 500 ton A kotası, 2 bin 525 ton B kotası, Mutlucan Şeker Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 50 bin ton A kotası, 2 bin 500 ton B kotası, Kütahya Şeker Fabrikasına 45 bin 400 ton A kotası, 2 bin 270 ton B kotası, Muş Şeker Üretim AŞ'ye 40 bin 500 ton A kotası, 2 bin 25 ton B kotası, Sukkar Şeker Üretim AŞ'ye (Erzincan) 26 bin 500 ton A kotası, bin 325 ton B kotası, Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 25 bin ton A kotası, bin 250 ton B kotası tahsis edildi.
NBŞ, A kotalarında Cargill Tarım'a 29 bin 593 ton, Amylum Nişasta'ya 20 bin 991 ton, PNS Pendik Nişasta'ya 9 bin 586 ton, Tat Nişasta'ya 4 bin 348 ton, Sunar Mısır'a 2 bin 982 ton olarak belirlendi.
Özelleştirme süreci tamamlanarak devri gerçekleşen fabrikaların kotaları devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacak.
Karar, 2020-2021 pazarlama yılında geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!