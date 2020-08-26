Şeker hastalarına nörojenik mesane uyarısı

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Tarcan, yaptığı açıklamada, nörojenik mesanenin hem çocuklarda hem de erişkinlerde herhangi bir nörolojik hastalık nedeniyle ortaya çıkan alt üriner sistem işlev bozukluğu olduğunu ifade etti.

Çocuklarda spina bifida, serebral palsi ve sinir sistemi tümörlerinin, yetişkinlerde de şeker hastalığının nörojenik mesane problemine neden olduğunu dile getiren Tarcan, "Şeker hastalığı mesaneyi kontrol eden sinirleri bozabiliyor. Biz buna diyabetik nöropati yani şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan sinirsel bozukluk adını veriyoruz. Özellikle şeker hastalarının 10 yıldan sonra çok dikkat etmeleri lazım. Uzun süredir şeker hastası olan kişiler belli bir zamandan sonra rutin olarak üroloji doktoruna mutlaka görünmeli." diye konuştu

Tarcan, nörojenik mesane ayrıca omurilik yaralanmaları, MS, parkinson, serebrovasküler olaylar ve bel fıtığı hastalarında da sık görüldüğünü belirterek, nörojenik mesanede önceliğin altta yatan hastalığın tedavisi olduğunu, çoğunlukla sinirlerde oluşan hasarın geri döndürülemediğini, ancak kısmi felç yaşayan hastalarda mesane işlevinin de zamanla düzelebildiğini kaydetti.

- Böbrek sağlığına dikkat

Üroloji uzmanı olarak nörojenik mesane problemiyle karşılaştıklarında ilk böbrek sağlığına dikkat ettiklerini ifade eden Tarcan, şöyle devam etti:

"Nörojenik mesaneli hastaların bir grubunda mesanenin idrarı gerektiği gibi depolayamaması nedeniyle çok yüksek basınçlar ortaya çıkabiliyor. Bu yüksek basınçlar böbreğe sirayet ederek böbrekte tekrarlayan ateşli idrar yolu enfeksiyonlarına, tekrarlayan bu enfeksiyonlar nedeniyle böbrek parankiminde kayba yol açabiliyor. İlk dikkat etmemiz gereken şey hastaların böbrek sağlığı. Çünkü böbrekte oluşan hasar ne yazık ki geri döndürülemiyor. Tedavi etmezseniz, kronik böbrek yetmezliğine kadar gidiyor. Vücudun ürettiği idrarı düşük basınçla depolayabilmesi ve düşük basınçla vücut dışına çıkarmasını sağlamak lazım. Böbrekleri koruduktan sonra ikinci amacımız ise hastayı kuru tutmak."

