Vatandaşın gündeminde kristal şekerin kilogram satış fiyatına getirilen %25'lik zam var. Kristal şekerin zamdan sonra kilogramının ne kadara satılacağı Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) tarafından açıklandı.

2021 ŞEKER FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Türk Şeker, kristal şekerin ve tarımsal kökenli saf etil alkolün fabrika çıkış fiyatını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre kristal şekerin kilosunun fabrikadan çıkış fiyatı yüzde 25 zamlanarak 5.3055 TL, tarımsal kökenli saf etil alkolün litresi ise 9.44 TL oldu.

Türkşeker'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 50 kilogramlık polipropilen torbadaki kristal şekerin kilogram fiyatı 5,30 lira olarak belirlendi. Kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı da 212 TL'den 265,28 TL'ye çıktı.

Ürün adı KDV hariç fiyatı KDV dahil fiyatı 1- Şeker (TL/Kg) Ambalaj cinsi Kristal Şeker 50 kilogramlık polipropilen torba 4,9125 5,3055 2- Alkol (TL/Litre) Tarımsal Kökenli Saf Etil Alkol 8 9,44