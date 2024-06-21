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        Haberler Gündem Güncel Şeker boğazına kaçtı! Hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Boğazına şeker kaçan çocuktan acı haber!

        Elazığ'da kahreden bir olay yaşandı. Kentin Karakoçan ilçesinde boğazına şeker kaçan 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 13:48 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:48
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        Şeker boğazına kaçtı! Hayatını kaybetti
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        Elazığ'da ailesi ile birlikte düğüne giden 4 yaşındaki çocuk, boğazına şeker kaçması sonucu hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Karakoçan ilçesine ailesi ile birlikte düğüne giden 4 yaşındaki E.M.Ç.'nin boğazına şeker kaçtı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Durumu gören ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. E.M.Ç., olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #haberler
        #Elazığ
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