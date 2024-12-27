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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Seikilos Quartet’le 2025’e romantik başlangıç

        Seikilos Quartet’le 2025’e romantik başlangıç

        Pera Müzesi, Pera Klasikleri serisi kapsamında yılın ilk konserinde 11 Ocak'ta Seikilos Quartet'i konuk edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 01:01 Güncelleme: 27.12.2024 - 01:01
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        Seikilos Quartet'le 2025'e romantik başlangıç
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri serisi kapsamında yılın ilk konserinde Seikilos Quartet’i konuk ediyor.

        Müzik tarihinin en eski eserlerinden biri olan "Seikilos’un Şarkısı"ndan ilham alarak kurulan ve I. kemanda Sevil Ulucan Weinstein, II. kemanda Rüzgâr Turgay, viyolada Beste Tıknaz Modiri ile viyolonselde Yılmaz Bişer’den oluşan Seikilos Quartet; Haydn'dan Ravel'e, J. Strauss'tan Puccini'ye kadar uzanan geniş bir repertuvarla izleyicilere unutulmaz bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

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        Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda 11 Ocak Cumartesi 19.30’da gerçekleşecek konser, dinleyenlere hem sanatsal hem de atmosferik bir müzikal yolculuk vadediyor. Konserin biletleri Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.

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        #Seikilos Quartet
        #Pera Müzesi
        #konser
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