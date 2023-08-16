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        Haberler Gündem Hava Durumu Antalya'da nem oranı yüzde 89'a ulaştı, halk ve turistler sahillere akın etti!

        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!

        Yüksek sıcaklığın etkili olduğu Antalya'da nem oranı yüzde 89'a ulaştı. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, vatandaşlar ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:05
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        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
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        Yurdun güney ve iç kesimlerinde etkili olan Basra alçak basıncı, vatandaşlara bunaltıcı bir sıcak yaşatıyor.

        DENİZE GİRİP SERİNLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

        AA'da yer alan habere göre sıcaklığın 32 derece olduğu Antalya'da; Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinde denize girenler serinlemeye çalıştı.

        NEM BULUTUNDAN DAĞLAR GÖRÜNMÜYOR

        Bu arada, yüzde 89'a varan nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı. Varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağlarını görmekte güçlük çekti.

        SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

        Özellikle sabah Lara bölgesinde nemden oluşan sis görüş mesafesini düşürdü. Yüksek kesimlerden bakıldığında ise nem bulutlarının kent merkezinin üzerini kapladığı görüldü.

        DENİZ SUYU SICAKLIĞI 30 DERECE

        Öte yandan kentte deniz suyunun sıcaklığı ise 30 derece olarak ölçüldü.

        #Antalya
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