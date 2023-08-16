Antalya'da nem oranı yüzde 89'a ulaştı, halk ve turistler sahillere akın etti!

Antalya'da nem oranı yüzde 89'a ulaştı, halk ve turistler sahillere akın etti!

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Yurdun güney ve iç kesimlerinde etkili olan Basra alçak basıncı, vatandaşlara bunaltıcı bir sıcak yaşatıyor.

DENİZE GİRİP SERİNLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

AA'da yer alan habere göre sıcaklığın 32 derece olduğu Antalya'da; Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinde denize girenler serinlemeye çalıştı.

NEM BULUTUNDAN DAĞLAR GÖRÜNMÜYOR

Bu arada, yüzde 89'a varan nem nedeniyle oluşan bulutlar, kenti çevreleyen dağların görülmesini zorlaştırdı. Varyant bölgesinden sahili izleyenler, Beydağlarını görmekte güçlük çekti.

SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRDÜ

Özellikle sabah Lara bölgesinde nemden oluşan sis görüş mesafesini düşürdü. Yüksek kesimlerden bakıldığında ise nem bulutlarının kent merkezinin üzerini kapladığı görüldü.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 30 DERECE

Öte yandan kentte deniz suyunun sıcaklığı ise 30 derece olarak ölçüldü.