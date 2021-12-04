"BİZİ İDARE EDEBİLECEK KADAR IŞIĞIMIZ VAR"

Evi yaparken çok korktuğunu vurgulayan Baltacı, şöyle konuştu:

"Benim yükseklik korkum var. Emniyet kemeri ile kendimi ağaca bağlayarak titreye titreye bugüne getirdik. Kısmet olursa martta arılarımı da buraya getirerek vakit geçireceğiz. Aslında yükseklik korkumuz devam ediyor ama yukarıdaki ortam güvenilir olduğu için rahatım. Direkleri, çivileri sabitledik. Şu anda gayet güvenli ve korkacak bir şey yok.