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Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için ağaca ev yaptı

Rize'de yaşayan 54 yaşındaki Erdoğan Baltacı, şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için yükseklik korkusuna rağmen ağaca ev yaptı

04.12.2021 - 14:53 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Rize'nin Güneysu ilçesinde 54 yaşındaki Erdoğan Baltacı, yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte yamaca ve ağaç gövdesine çelik vidalalarla sabitlenmiş 10 metrekarelik ev yaptı.

     

  • AA'nın haberine göre Baltacı, 30 yıl önce çalışmak için gittiği İstanbul'da otomotiv sektöründe iş buldu.

     

  • Bu firmanın İstanbul, Manisa ve Kocaeli fabrikalarında çalışan Baltacı, 4 yıl önce emekli olunca yaz aylarında memleketinde yaşamaya başladı.

     

  • Köyünde evi olan Baltacı, çocukluğunun geçtiği babasından kalan arazisindeki gürgen ağacına şehrin gürültüsünden uzaklaşmak için ev yapmaya karar verdi. Baltacı, ağacın ve 6 metrelik demir direğin üzerine 10 metrekarelik evini yaptı.

     

  • Sağlam olması için de 3 çelik tel ile ağaca ve kayaya bağlayan, 20 çelik vida ile sabitleyen Baltacı, eve 13 basamaklı merdivenle çıkılıyor. Baltacı, 30 yıl gurbette çalıştığını ve bedenen çok yıprandığını söyledi. Emekli olduktan sonra köyüne dönerek stresten uzaklaşmayı istediğini anlatan Baltacı, çalıştığı dönem de ağaca küçük bir ev yapmayı hep düşündüğünü aktardı.

     

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