Şehmus Hazer resmen açıklandı

Beşiktaş Kulübü, basketbol takımı oyuncularından Şehmus Hazer'in transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile anlaştıklarını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Icrypex Takımımızın sporcularından Şehmus Hazer'in transferi konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Şehmus Hazer'e kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."