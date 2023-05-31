Orhan Kotluk, turda toplam bin 200 kilometre yol kat edeceğini belirterek, "2005’ten beri bu aziz vatan için canlarını feda etmiş şehitlerimiz anısına pedal çeviriyorum. Şimdiki amacım Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongre binası önünden şanlı Türk bayrağımızı teslim alıp, İzmir Karşıyaka’da bulunan Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda Karşıyaka Belediye Başkanına sunulmak üzere bisikletimle bin 200 kilometrelik yolculuğa başlayacağım. Yolculuk tahmini 2 hafta sürecek. Güzergahımız Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Meclis binası, Anıtkabir ziyaretiyle devam edecek. Ardından Polatlı’da Sakarya Meydan Muharebesi’nin yaşandığı tarihi alanı ziyaret edip, Afyonkarahisar Dumlupınar Şehitliği, yol üstünde bulunan tüm şehitlikleri ziyaret ederek Karşıyaka’da bitecek. Toplamda bin 200 Kilometre mesafe kat edeceğim" dedi. (Fotoğraf: İHA)