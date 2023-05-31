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Sivas'tan İzmir'e! Şehitler için yine yola çıktı, bin 200 km pedal çevirecek - Güncel haberler

18 yıldır şehitler için pedal çeviriyor, bu kez bin 200 km yol kat edecek

Sivas'ta 2005 yılından beri şehitlere saygı sebebiyle pedal çeviren Orhan Kotluk, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla yeniden yola çıktı. Orhan Kotluk bu kez 2 hafta sürmesini planladığı bin 200 kilometrelik yolculuğunu İzmir'de Zübeyde Hanım'ın mezarında tamamlayacak

Giriş: 31.05.2023 - 12:22 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Sivas'ta 2005 yılından beri 18 yıldır şehitlere saygı sebebiyle pedal çeviren Orhan Kotluk (46), Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla yeniden yola çıktı. Sivas Kongre Müzesi önünde Sivas Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı'dan aldığı Türk bayrağı ile yola çıkan Kotluk'un yolculuğu İzmir'de sona erecek. (Fotoğraf: İHA)

  • (Fotoğraf:AA)

  • Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sivas Şube Başkanı Fuat Ahıskalı ise Türk bayrağını İzmir'e uğurlanmak üzere Kotluk'a teslim etmekten büyük onur duyduğunu söyledi. (Fotoğraf:AA)

  • (Fotoğraf: İHA)

  • Toplam bin 200 kilometre yol kat edecek Kotluk’un yolculuğu yaklaşık 2 hafta sürecek. Kotluk, Ahıskalı'dan aldığı Türk bayrağını Zübeyde Hanım'ın kabri başında Karşıyaka Belediye Başkanına teslim edecek. (Fotoğraf: İHA)

  • (Fotoğraf:AA)

  • Orhan Kotluk, turda toplam bin 200 kilometre yol kat edeceğini belirterek, "2005’ten beri bu aziz vatan için canlarını feda etmiş şehitlerimiz anısına pedal çeviriyorum. Şimdiki amacım Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Sivas Kongre binası önünden şanlı Türk bayrağımızı teslim alıp, İzmir Karşıyaka’da bulunan Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda Karşıyaka Belediye Başkanına sunulmak üzere bisikletimle bin 200 kilometrelik yolculuğa başlayacağım. Yolculuk tahmini 2 hafta sürecek. Güzergahımız Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Meclis binası, Anıtkabir ziyaretiyle devam edecek. Ardından Polatlı’da Sakarya Meydan Muharebesi’nin yaşandığı tarihi alanı ziyaret edip, Afyonkarahisar Dumlupınar Şehitliği, yol üstünde bulunan tüm şehitlikleri ziyaret ederek Karşıyaka’da bitecek. Toplamda bin 200 Kilometre mesafe kat edeceğim" dedi. (Fotoğraf: İHA)

  • (Fotoğraf:AA)

  • (Fotoğraf: İHA)

  • (Fotoğraf: İHA)

  • (Fotoğraf:İHA)

  • (Fotoğraf:AA)

  • (Fotoğraf:AA)

  • (Fotoğraf:AA)

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