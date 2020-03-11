AA

Şehitler için 375 kilometre yol yürüyorlar



18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü ile ve İdlib’de şehit olan Mehmetçikler için 375 kilometre yol yürüyecek olan üç kişilik ekip Gelibolu’ya ulaştı.

Şehitler anısına yola çıkan gazi torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ile beraberindeki Medine Ay ve Süleyman Ay Gelibolu’ya geldi.

Ellerindeki Türk bayrakları ile şehir merkezine ulaşan ve Fener Meydanı'ndaki Bayraklı Baba Türbesi'ne giden grup, burada dua etti ve bayrak astı.

Tokat Onbeşliler Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, AA muhabirine, yürüyüşü 2 Mart'ta İstanbul'dan başlattıklarını söyledi.

Kendilerine katkı sağlayanlara teşekkür ettiklerini belirten Gümüş, "İdlib'deki şehitlerimiz için Çanakkale Zafer'inin 105. yılı dolayısıyla Çanakkale şehitleri için 2 Mart'ta Bağcılar'dan çıktık bugün 10’cu gün. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bundan 105 yıl önce atalarımız Çanakkale’den yoklukla, çok zor şartlar altında, bu toprakları bize yurt edindiler." dedi.

Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu ifade eden Saffet Gümüş, "O gün 7 düvel, bugün 14 düvel olarak karşımıza çıktılar. Görüyoruz en yakınımız Suriye’de, insanları yurtsuz ettiler, vatansız ettiler. Onun içinde ben diyorum ki, gençler vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkalım." diye konuştu.

Üç kişilik ekibin, pazar günü şehitliğe gidilerek burada 2 saat boyunca şehitler için nöbet tutacağı, 18 Mart'ta ise taşıdıkları Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edeceği öğrenildi.