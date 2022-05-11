Şehitler için 17 yılda 20 bin kilometre pedal çevirdi

AA

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitler anısına 17 yıldır pedal çeviren Orhan Kotluk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İzmir'den Anıtkabir'e hareket etti.

AA'nın haberine göre İzmir'de yaşayan 45 yaşındaki Kotluk, şehitlere minnetini pedal çevirerek gösteriyor.

Vatanın kolay şartlarda kazanılmadığını özellikle gençlere aktarmak isteyen Kotluk, 2005-2018 arasında her 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde o dönem yaşadığı Adana'dan Çanakkale'ye pedal çevirdi.

Daha sonra İzmir'e taşınan Kotluk, geleneğini 2019, 2020'de İzmir'den yola çıkarak sürdürdü. Kotluk, bu yıl İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü dolayısıyla İzmir'den İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale'deki doğduğu eve bisikletle gitti.

Bugüne kadar bisikletiyle şehitler anısına 20 bin 50 kilometre yol kateden Kotluk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bisikletiyle İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünden Anıtkabir'e doğru yola çıktı.

Kotluk, 600 kilometrelik yolu 6 günde tamamlamayı hedefliyor.

"O BORÇ ÖDENEMEZ"

Kotluk, 2005'ten bu yana bisikletiyle Türkiye'deki farklı yerleri gezdiğini, daha çok şehitlikler ve manevi öneme sahip yerlere gittiğini söyledi.

Bu projeye Adana'da seyyar satıcı olduğu dönemde başladığını, şimdi İzmir'de bir yemek şirketinde çalıştığını anlatan Kotluk, hayatını bisikletiyle yaptığı bu seferlere adadığını kaydetti.

Bu seferinde Anıtkabir'e Türk bayrağı götüreceğini, öncesinde Duatepe'ye de uğrayarak oraya da Türk bayrağı teslim edeceğini aktaran Kotluk, "Rotamız İzmir, Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Ankara. 6 gün diye hesap ediyorum havalar müsaade ederse. Günlük 100-120 kilometre pedal çevirmeyi planlıyorum. En büyük engel rüzgar. Karşıdan eser 40-50 kilometre sonra mola verebilirim" diye konuştu.

Kotluk, kimseyi temsil etmediğini, projesinin bireysel olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nefesim el verdikçe böyle özel günlerde, şehitlerimiz için, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için pedal çevirmeye devam edeceğim. Amacım bu vatanın kolay kazanılmadığını yeni nesle aktarmak. Bizden önceki neslimizin ne şartlarda bu vatana sahip çıktığını göstermek amacıyla yapıyorum. Ömrüm yettiğince bunu seve seve yapmaya devam edeceğim. Bir vatan sevdalısı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimize bir minnet borcum var, o borç ödenemez, ödeyemeyiz."

Bisiklet yolculuğunun keyif verdiğini kaydeden Kotluk, yolculuk sırasında karşılaştığı zorluklara aziz şehitler için göğüs gerdiğini dile getirdi.

Kotluk, şehitler nasıl ki bir tas buğday çorbası veya bir kase hoşafla günü geçirdiyse kendisinin de ocağında pişirdiği bir parça makarna veya konserve ile yolculuğu sürdürdüğünü belirterek, "Onların o günlerde yaşadığını belki yaşamıyorum ama borcumu ödemeye çalışıyorum." dedi.