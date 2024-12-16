Şehitkamil, Tarihi Kentler Birliği'ne üyesi oldu

Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi'nin Tarihi Kentler Birliği'ne üyeliği kabul edildi. Türkiye geneli Tarihi Kentler Birliği'ne üye olan 470 belediyeden biri olan Şehitkamil'in Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 11 Aralık'ta Ankara'da düzenlenen Tarihi Kentler Birliği ve Unesco Buluşması'na katıldı. Burada Tarihi Kentler Birliği Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelen Yılmaz, projelerini anlattı.

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Şehitkamil Belediyesi'nin girişimleri ile ilçe sınırları içerisinde yer alan tarihi ve kültürel varlıklar yıllar sonra restore edilecek. Uzun yıllar kaderine terk edilen Yaprak Mahallesi ve Dülük Antik Kenti gibi tarihi mekânlar Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve ekibi tarafından hazırlanan projelerle geleceğe taşınacak.

Başkan Umut Yılmaz, Şehitkamil'de çok önemli kültürel ve tarihi yapılar olduğunu belirterek, “Zengin kültürel varlıklara sahibiz. Ancak bu zamana kadar ne yazık ki sahip çıkamamışız. Geleceğe güvenle bakmanın yolu tarihimizi yarınlara taşımaktan geçiyor. Biz de bu varlıklarımızı restore ederek, kent turizmine kazandıracağız" dedi.