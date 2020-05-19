Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi, memleketi Isparta'ya uğurlandı - KARS

Kağızman ilçesi Çemçe bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona gönüllü bir timle katılan ve şehit olan Kağızman Jandarma Komando Taburu 2'nci Jandarma Komando Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin naaşı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinden alınarak, Harakani Havalimanına getirildi.Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının katafalka konulduğu törende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyuldu.Saygı duruşunda bulunulması ve şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Yusuf Eviş dua okudu.Kars Valisi Türker Öksüz, Çiftçi'nin silah arkadaşlarına başsağlığı diledi.Şehit Yüzbaşı Ferhat Çiftçi'nin naaşı, dualar eşliğinde memleketi Isparta'ya gönderildi. Çiftçinin birliğinde olan ve komutanlarına veda eden bazı askerler gözyaşlarına hakim olamadı.Evi ve bir çocuk babası olan Çiftçi, Kara Harp Okulunda eğitimini tamamlamasının ardından Konya, Hakkari, Diyarbakır, Balıkesir ve Sivas'ta görev yaptı.Törene, Kars Valisi Türker Öksüz, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, 14. Mekanize Piyada Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, bazı il protokolü ile asker ve polisler katıldı.Terör açısından kritik bölgeler arasında gösterilen Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe bölgesini takviye etme maksadıyla 3 teröristin bölgeye sızma girişiminde bulunduğu bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilirken çıkan çatışmada Yüzbaşı Ferhat Çiftçi şehit olurken 2 asker de yaralanmıştı.Ayrıca, 29-30 Nisan 2020'de düzenlenen hava destekli operasyonda 7 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle örgütünün sözde Çemçe grubunun tamamen yok edilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!