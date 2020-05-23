Şehit yakınları kabirleri ziyaret etti - KAYSERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınlarından bazıları, Kayseri Kartal Şehitliği'ne geldi.Mezarların çevresini temizleyen şehit yakınları, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.Çiçeklerle donattıkları mezarların başında göz yaşlarına hakim olamayan şehit yakınları, her bayram öncesinde olduğu gibi arife günlerini şehitleriyle birlikte geçirdi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."