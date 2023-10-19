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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit çocukları ile harp-vazife malullerine ve çocuklarına eğitim yardımı sağladıklarını belirtti.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şöyle:

"Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocukları ile harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim yardımı sağlıyoruz.

Bu kapsamda, yılda tek sefere mahsus olmak üzere 18.891 öğrencimize toplam 200,5 Milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapılacak.

İlköğretimde öğrenim görenlere 7.646,94 TL,

Ortaöğretimde öğrenim görenlere 11.470,41 TL,

Yükseköğretimde öğrenim görenlere 15.293,88 TL ödeme, 20 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

Evlatlarımıza, kardeşlerimize 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum."

Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocukları ile harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim yardımı sağlıyoruz.



Bu kapsamda, yılda tek sefere mahsus olmak üzere 18.891 öğrencimize toplam 200,5 Milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapılacak.👇



➡️İlköğretimde öğrenim… pic.twitter.com/slhhpnOlIX — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 19, 2023