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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı - İş-Yaşam Haberleri

        Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı yapılacak

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yılda tek sefere mahsus olmak üzere şehit çocukları, harp-vazife malulleri ve çocuklarına 200,5 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapacak. Ödemeler, yarın gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 10:24 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:24
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        Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı yapılacak
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit çocukları ile harp-vazife malullerine ve çocuklarına eğitim yardımı sağladıklarını belirtti.

        Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şöyle:

        "Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocukları ile harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim yardımı sağlıyoruz.

        Bu kapsamda, yılda tek sefere mahsus olmak üzere 18.891 öğrencimize toplam 200,5 Milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapılacak.

        İlköğretimde öğrenim görenlere 7.646,94 TL,

        Ortaöğretimde öğrenim görenlere 11.470,41 TL,

        Yükseköğretimde öğrenim görenlere 15.293,88 TL ödeme, 20 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

        Evlatlarımıza, kardeşlerimize 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum."

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