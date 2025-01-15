Şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki çocuklara ücretsiz özel okul! Uygulama ne zaman başlayacak?
MEB tarafından hazırlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', 3 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki çocukların, özel okullardaki tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanmasının önü açıldı. İşte, detaylar...
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel okullara yönelik yönetmelikte yapılan değişiklikle, şehit ve gazi çocukları ile koruma altındaki çocukların, özel okullardaki tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek. Peki, karar ne zamandan itibaren geçerli olacak. İşte, ücretsiz eğitimin detayları...
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ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI İLE KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ OKUL HİZMETİ DETAYLARI NELERDİR?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yönetmelikle, özel öğretim kurumlarına yönelik hükümlerde değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren şehit ve gazi çocukları ile devlet koruması altındaki çocuklar, özel okullarda eğitim ücretinin yanı sıra yemek, pansiyon, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi okulda sunulan tüm hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.
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KARAR NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?
Özel okullarda gelecek yıldan itibaren ücretsiz okuyacak öğrencilere yönelik yeni düzenlemeler, bakanlık tarafından temmuz ayında yayımlanacak 'Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu'na yansıtılacak. Bu kapsamda ücretsiz kontenjan için takvim ilan edilecek ve başvurular, yaz döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından elektronik sistem üzerinden alınacak. Kılavuz doğrultusunda öğrenciler, okumak istedikleri özel okul tercihlerini ağustos ayından itibaren yapabilecek. Özel okul dışındaki özel öğretim kurslarının, ücretsiz kontenjanları için başvurular ise valilikler tarafından alınacak.
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ÖĞRENCİ SAYISININ EN AZ YÜZDE 3'Ü KADAR KADRO
Özel okulları da kapsayan özel öğretim kurumlarının, öğrenci sayısının en az yüzde 3'ü kadar ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlülüklerine ilişkin hükümler, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 13'üncü maddesinde yer alıyor. Ücretsiz öğrenci okutma uygulamasında, Kanun'da belirtilen şehit ve gazi çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış çocuklara öncelik veriliyor.