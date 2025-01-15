KARAR NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Özel okullarda gelecek yıldan itibaren ücretsiz okuyacak öğrencilere yönelik yeni düzenlemeler, bakanlık tarafından temmuz ayında yayımlanacak 'Ücretsiz Okutulacak Öğrenci/Kursiyer Yerleştirme Kılavuzu'na yansıtılacak. Bu kapsamda ücretsiz kontenjan için takvim ilan edilecek ve başvurular, yaz döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından elektronik sistem üzerinden alınacak. Kılavuz doğrultusunda öğrenciler, okumak istedikleri özel okul tercihlerini ağustos ayından itibaren yapabilecek. Özel okul dışındaki özel öğretim kurslarının, ücretsiz kontenjanları için başvurular ise valilikler tarafından alınacak.