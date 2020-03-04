Şehit Uzman Çavuş Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı - TRABZON



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısı- Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi- Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu- Cenaze namazı için gelen vatandaşlar- Şehidin yakınları- Helallik istenmesi- Cenaze namazı kılınması- Tabutun askerlerin omzunda götürülmesi- Tabutun cenaze nakil aracına konması- Aracın yoldan geçişi- Kabalıktan görüntü

Şehit Uzman Çavuş Tuncer son yolculuğuna uğurlandıTRABZON - Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, son yolculuğuna uğurlandı.