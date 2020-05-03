Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Hasan Kuzu (30),dün saat 19.00 sıralarında Bitlis'in Çeltikli kırsalında teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit düştü.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, Bitlis Jandarma Komando Özel Harekât Tabur Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Hasan Kuzu’nun şehadet haberi Balıkesir’deki ailesini yasa boğdu. Şehidin annesi Refika, babası Ramazan ve eşi Ayşe Karaaslan Kuzu’yu yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin naaşı düzenlenen törenin ardından Balıkesir’e getirildi. Vali Ersin Yazıcı ve protokol tarafından karşılanan şehit Kuzu’nun naaşı baba ocağı olan İvrindi ilçesinde toprağa verilecek.