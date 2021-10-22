Şehit uzman çavuş gözyaşlarıyla uğurlandı

Erzincan'da dün düzenlenen törenin ardından memleketi Erzurum'a getirilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun cenazesi, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi´nin morgundan alınarak Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi´ndeki evine götürüldü.
DHA'da yer alan habere göre, Esengül- Süleyman Tortumlu çiftinin 2 kız 2 erkek çocuğunun en küçüğü olan şehit Burak Tortumlu'nun cenazesini gören yakınları ağıtlar yaktı. Tortumlu çifti, cenaze aracında oğullarının Türk bayrağına sarılı tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından evinin önünde 2 yıllık evli, 1 çocuk babası Burak Tortumlu için helallik alındı. Ardından şehidin cenazesi, Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camii´ne götürüldü.
BAKAN SOYLU, ŞEHİT CENAZESİNİ OMUZUNDA TAŞIDI
Burada kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum, Erzincan ve Tunceli valileri, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, askeri ve mülki erkanın yanı sıra binlerce Erzurumlu katıldı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazında Bakan Soylu, şehit babası Süleyman Tortumlu'ya taziye dileklerini ileterek birlikte saf tuttu.
Namazın ardından tören mangasından önce vatandaşlar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit cenazesini omuzladı. Bakan Soylu, Türk Bayrağı'na sarılı cenazeyi top arabasına kadar omuzunda taşıdı.
ŞEHİT BABASINI UĞURLADI
Cenaze namazı sırasında şehit yakınları kendilerine ayrılan çadırda bekledi. Görevlilerin yardımcı oldukları şehit ailesi, namaz sonrası cenaze önlerinden geçerken gözyaşlarını tutamadı. Bu sırada şehidin 6 aylık kızı İkra Deren'i, bir kadın asker kucağında taşıdı.
Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun cenazesi, cenaze aracına konularak toprağa verilmek üzere 30 kilometre uzaklıktaki Karagöbek Mahallesi'ne götürüldü.
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