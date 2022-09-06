Helikopter kazası şehidi Ümit Kesti'ye veda

AA

Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin naaşı, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen Kesti'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda cenaze nakil aracına taşındı. Şehidin naaşını, eşi Pınar, annesi Ayten ve babası Yılmaz Kesti ile diğer yakınlarının yanı sıra Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşcı ve Metin Gündoğdu ile askeri erkan karşıladı.

Ümit Kesti'nin, Jandarma Uzman Çavuş olan kardeşi Halil İbrahim Kesti karşılama törenine üniformasıyla katıldı. Şehidin cenazesi, daha sonra Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze nakil aracı ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi.

EŞİ İLE ANNE VE BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Şehidin eşi Pınar, annesi Ayten ve babası Yılmaz Kesti'nin tören sırasında gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Ümit Kesti'nin, Jandarma Uzman Çavuş olan kardeşi Halil İbrahim Kesti de cenaze törenine üniformasıyla katıldı. Şehidin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Fatsa Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.